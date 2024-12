Inter ko a Leverkusen: la prima sconfitta in Champions arriva al 90' con 0 tiri in porta

L'Inter torna da Leverkusen a bocca asciutta e lascia in Germania anche il potenziale record d'imbattibilità nelle prime sei giornate, accarezzato fino all'ultimo minuto regolamentare. Alla BayArena il Bayer di Xabi Alonso vince 1-0 grazie alla rete siglata al novantesimo da Mukiele, sugli sviluppi di un corner e dopo un pasticcio della difesa nerazzurra.

Una vittoria, quella dei tedeschi, nel complesso meritata: dopo un primo tempo equilibrato, ma con le Aspirine a dettare i giochi, nella ripresa il pressing dei tedeschi si è alzato e l'Inter ha sofferto in misura decisamente maggiore. Prima sconfitta nella nuova Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che restano ampiamente in corsa per centrare l'accesso agli ottavi di finale ma rimandano il discorso e non fanno proprio il primo match point stagionale in tal senso.