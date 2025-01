Ufficiale Inter-Monaco, le formazioni: Inzaghi non fa turnover, out Taremi

All'Inter basta un pareggio, al Monaco serve una vittoria: entrambe inseguono, da prospettive diverse, l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. A San Siro, a partire dalle 21, va in scena l'ultima giornata della fase campionato della massima competizione continentale: novanta minuti da 25 milioni di euro, a pochi giorni dal derby di Milano. Fischio d'inizio alle 21, arbitra il bosniaco Peljto.

Simone Inzaghi sceglie l'undici tipo, al netto delle assenze di Acerbi e Calhanoglu, ribaltando le previsioni della vigilia. Rimandate le chance dal 1' per Frattesi e Arnautovic, così un po' di riposo per De Vrij, nonostante il Milan alle porte. Thuram con Lautaro in attacco, in cabina di regia c'è Asllani tra Barella e Mkhitaryan. Neanche in panchina Taremi, vittima di un problema addominale: l’iraniano dovrebbe recuperare per il derby. Adi Hütter cambia poco rispetto all'ultima di campionato. C'è l'ex Juve Zakaria, uscito acciaccato col Rennes, in attacco torna Embolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. Allenatore: Adi Hütter.