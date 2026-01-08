Invasione azzurra a Copenaghen: settore ospiti esaurito in meno di 30'!

TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:50
di Pierpaolo Matrone

Passione senza confini e risposta immediata. I tifosi del Napoli hanno fatto registrare un autentico boom nella vendita dei biglietti per l’ultima trasferta della League Phase di UEFA Champions League. A Copenaghen, il 20 gennaio, il settore ospiti del Parken sarà completamente esaurito.

I circa 1.500 tagliandi messi a disposizione sono andati polverizzati in meno di trenta minuti, segnale chiaro di un entusiasmo che non conosce soste. Secondo le prime testimonianze, il sistema di vendita di Ticketone avrebbe certificato il sold-out già alle 12:28, pochi istanti dopo l’apertura ufficiale.