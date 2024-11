La Juve non brilla: pari in rimonta a Lille con un rigore dubbio

Jonathan David da un lato, Dusan Vlahovic dall'altro in seguito ad un rigore dubbio fischiato dall’arbitro per un presunto fallo su Conceicao. Lille-Juventus è stata decisa dai gol dei calciatori più attesi, dalle reti dei due centravanti.

Un gol per tempo, la partita è finita 1-1: un pareggio giusto, al termine di una gara in cui la squadra di Thiago Motta non ha però brillato. E’ un risultato che tutto sommato può accontentare entrambe visto che Juventus e Lille salgono a braccetto a quota sette punti in classifica.