La Lazio si avvicina agli ottavi, all'intervallo è avanti 2-1 sul Bruges in dieci

Lazio in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Correa e Immobile nell'ultima sfida del girone di Champions contro il Bruges. Nella sfida decisiva per decretare che accederà agli ottavi di finale gli uomini di SImone Inzaghi hanno concluso il primo tempo in vantaggio e con un uomo in più, doppio giallo per Sobol che asfalta due volte Lazzari. Il momentaneo pari è stato siglato da Vomer, che insacca dopo che Reina non riesce a trattenere un tiro dalla distanza di Lang.