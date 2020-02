La Uefa premia Haaland e non Mertens: suo il "gol della settimana" in Champions

Stupendo il gol di Mertens contro il Barcellona, ma non è bastato: la Uefa, infatti, ha scelto la seconda di Haaland contro il Psg come miglior rete della settimana in Champions League. L'attaccante norvegese ha sparato in porta un missile potentissimo che la Uefa ha premiato pubblicando il video sul proprio sito ufficiale. Il belga ha avuto solo la sfortuna di segnare nella stessa settimana di questa prodezza. Poco male: si è consolato col record azzurro, 121 come Hamsik, e con l'affetto dei suoi tifosi per un gol importantissimo e ugualmente bello. Oltre ogni premio.