Lang trascina il Galatasaray, 7,5 nelle pagelle di Tmw: “Incubo Juve nei playoff”
La Juventus crolla 5-2 sul campo del Galatasaray. Al 15’ arriva il vantaggio turco con Gabriel Sara. La Juve reagisce subito: al 16’ Cambiaso crossa per Kalulu, Cakir respinge, ma Koopmeiners è prontissimo sulla ribattuta per il pareggio. Al 32’, lo stesso Koopmeiners firma il vantaggio con un potente tiro sotto la traversa.
Nella ripresa cambia tutto. Noa Lang pareggia con un tap-in dopo una parata non perfetta di Di Gregorio. Al 60’ Sanchez di testa porta il Galatasaray sul 3-2. Al 67’ Cabal viene espulso per doppio giallo su Yilmaz, complicando ulteriormente la serata bianconera. Al 75’, un nuovo errore difensivo tra Thuram e Kelly consente a Osimhen di servire Lang per il 4-2. Infine, nel finale, Osimhen conquista palla su Kelly e Boey firma il definitivo 5-2. Al termine della gara la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle dei turchi. Voto 7,5 per Noa Lang, esterno offensivo olandese in prestito dal Napoli: “Il bomber che non ti aspetti, percentuale realizzativa del 100%: due occasioni, altrettanti gol. Incubo juventino nei playoff”.
