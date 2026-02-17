Disfatta Juventus! Doppietta Lang e Spalletti in 10 crolla: finisce 5-2

Istanbul si conferma un campo stregato per la Juventus. Nella gara d’andata dei playoff di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti cade 5-2 contro il Galatasaray, complicando seriamente il cammino europeo. Resta la speranza di ribaltare tutto nel ritorno di mercoledì all’Allianz Stadium, ma servirà un’impresa. Come accaduto a San Siro pochi giorni fa, la Juve chiude ancora una volta in dieci uomini. Juan Cabal, entrato al posto dell’ammonito Cambiaso, rimedia due gialli in venti minuti e pesa negativamente su due reti dei turchi.

C’è poi Victor Osimhen, ex incubo ai tempi del Napoli: non segna, ma partecipa a quasi tutte le azioni decisive. E c’è anche Noa Lang, altro ex azzurro, che dopo aver già incrociato e fatto male alla Juve in passato firma una doppietta. In gol anche Davinson Sánchez (due reti) e un incontenibile Yilmaz: gli uomini di Okan Buruk. E dire che il primo tempo aveva illuso, con la doppietta di Teun Koopmeiners capace di ribaltare l’iniziale vantaggio turco. Nella ripresa, però, la Juventus crolla, travolta dagli errori e dalla pressione avversaria.