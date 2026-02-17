Flop Atalanta: il Borussia vince 2-0 e si avvicina agli ottavi di Champions
L’Atalanta parte male nel primo round dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund: al Signal Iduna Park i gialloneri si impongono 2-0. Il gol del vantaggio arriva dopo appena due minuti ed evidenzia subito i limiti della Dea: Guirassy e Ryerson trovano troppo spazio, con il norvegese che serve l’assist perfetto all’attaccante, lasciato solo sul secondo palo, per un facile 1-0. La prima risposta dell’Atalanta arriva con Zalewski, che accelera sulla sinistra e mette in mezzo un pallone per Pasalic, ma l’azione sfuma per l’errata finalizzazione. Poco prima della fine del primo tempo, il Dortmund piazza il raddoppio con Guirassy.
Nella ripresa la partita cambia ritmo e diventa più tattica e fisica. Palladino inserisce Krstovic e Hien, ma la costruzione del gioco resta difficile. Anche l’ingresso di Sulemana per De Roon non dà nuovi impulsi offensivi, e l’unica conclusione verso la porta di Kobel arriva da Samardzic, neutralizzata senza problemi dal portiere tedesco. La sfida si chiude così: tra otto giorni l’Atalanta avrà davanti una montagna durissima da scalare per provare a ribaltare il risultato.
