Ufficiale Borussia Dortmund-Atalanta, calcio d'inizio posticipato di un quarto d'ora: il motivo

Slitta di un quarto d’ora il calcio d’inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta. Il motivo è il ritardo con cui i gialloneri sono arrivati al proprio stadio: la squadra di Niko Kovac, infatti, è giunta con oltre mezz’ora di ritardo a causa di problemi di traffico. La UEFA ha quindi concesso una proroga di 15 minuti per consentire al Dortmund di svolgere regolarmente il riscaldamento. Il fischio d’inizio è stato così posticipato alle 21.15. Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Mayer, Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.

Allenatore: Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahnor, Krstovic.

Allenatore: Palladino.