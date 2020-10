Lazio-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Correa-Immobile contro Sancho-Haaland

Stasera la Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio in Champions League 2020/21 nella sfida contro il Borussia Dortmund. La squadra biancoceleste torna nella massima competizione continentale per club dopo 13 anni. Questi le formazioni della sfida in programma allo stadio Olimpico alle ore 21.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Borussia Dortmund (3-4-2-1) - Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Guerreiro, Witsel, Bellingham; Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Favre.