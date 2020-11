Lazio-Zenit, formazioni ufficiali: Hoedt in difesa e Marusic a sinistra

Simone Inzaghi conferma Reina tra i pali con il rientrante Strakosha in panchina. Non viene rischiato Luiz Felipe, spazio in difesa pertanto a Hoedt mentre in mediana l'unica novità rispetto a Crotone è la presenza di Marusic al posto di Fares. Nello Zenit spazio a Malcom, per la prima volta a Roma da avversario. Il brasiliano, che fu vicinissimo alla Roma, rientra dal 1' dopo un mese e mezzo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. A disp. Strakosha, Furlanetto, Luiz Felipe, Pereira, Anderson, Armini, Caicedo, Radu, Cataldi, Akpa-Akpro, Muriqi, Fares. All. Inzaghi.

ZENIT (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoi; Dzyuba, Erokhin. A disp.Vasyutin, Lunev, Azmoun, Driussi, Sutormin, Musaev, Prokhin, Shamkin. All. Semak.