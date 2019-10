Le pagelle del Genk - Ito generoso, Maehle sa fare tutto. Hagi non sfigura

Coucke 6,5 - Giovane, secondo portiere eppure determinante. Nel primo tempo in pochi secondi dice di no prima a Callejon (con l'aiuto del palo) e poi a Milik (con l'aiuto della traversa). Bravo e fortunato.

Maehle 7 - Il Southampton aveva offerto 12 milioni in estate e stasera si capisce perché. Dà ampie garanzie sulla corsia, in entrambe le fasi: tecnico quando c'è da attaccare, solido quando bisogna difendere.

Cuesta 6,5 - Classe '99, colombiano, il futuro è suo. Difensore di buona gamba e lo fa vedere nei duelli in velocità contro gli avanti del Napoli. Tiene anche in più di un corpo a corpo con Llorente.

Lucumì 6 - In affanno ad inizio partita, cresce la sua prestazione con il passare dei minuti. Molto più sicuro nella ripresa.

Uronen 6 - Trova il giusto equilibrio tra le due fasi: spinge, senza dimenticare che c'è sempre Callejon ad attaccare e da contenere su quel lato.

Berge 6,5 - Il Genk ha chiesto 25 milioni alla Fiorentina in estate perché crede di avere l'ennesimo talento in casa. Così è, perché stasera il classe '98 si destreggia al meglio, con grande personalità, rendendosi anche pericoloso.

Hagi 6 - Ambidestro puro, lo fa vedere con la sua buona regia. Si muove sempre bene, dimostrando di essersi inserito bene nei meccanismi del Genk. Non sfigura, tutt'altro. Dal 90' Heynen s.v.

Hrosovsky 6 - Si inserisce spesso e volentieri, combinando bene con i compagni. Nel primo tempo va anche vicino al gol.

Bongonda 6,5 - Partita generosa, non si ferma mai e prova sempre a creare pericoli. A volte si mette in proprio, calciando anche dalla distanza. In un'occasione va vicino al gol. Dal 90' Paintsil s.v.

Samatta 6 - Contro Koulibaly non è facile. Il capitano si danna, fa a sportellate, pressa e aiuta i compagni. Sufficiente.

Ito 6,5 - Da elogiare il suo spirito di sacrificio. Quando può, prova ad inventare. Ma la cosa importante è il ripiegamento difensivo che non manca mai per ingabbiare il Napoli. Tatticamente perfetta la sua partita.