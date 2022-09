Lista Champions, nessuna sorpresa: ci sono due posti liberi e Raspadori diventa Over

C'è posto dato che ci sono due vuoti nella lista per la Serie A e quindi non ci saranno sorprese e non ci saranno particolari tagli

TuttoNapoli.net

Entro oggi il Napoli dovrà stilare la lista Champions che a differenza della Lega prevede come Under i calciatori dal 2001 in poi dunque Raspadori che è un 2000 sarà tra gli Over. C'è posto dato che ci sono due vuoti nella lista per la Serie A e quindi non ci saranno sorprese e non ci saranno particolari tagli.