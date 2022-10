Liverpool, Arthur salta il Napoli: l'ex Juventus si fa male di nuovo e resterà fuori a lungo

TuttoNapoli.net

Non si placa il calvario in Inghilterra di Arthur Melo. Dopo essere stato aggregato all'Under-21 del Liverpool per le precarie condizioni fisiche con le quali si è presentato nel Merseyside, il brasiliano avrebbe rimediato un infortunio in allenamento che lo costringerà a subire un intervento chirurgico. A riferirlo è il portale The Athletic, che stima in tre o quattro mesi i possibili tempi di recupero del regista ancora di proprietà della Juventus.