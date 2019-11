Liverpool, c'è il progetto per ampliare Anfield nel 2020: i dettagli

Sessanta milioni di sterline per ampliare Anfield. Il Liverpool sta pensando di "mettere mano" allo storico impianto per aumentarne la capienza: come riporta il Daily Telegraph, l'intenzione del club inglese è quella di arrivare a 61.000 spettatori, 7.000 in più rispetto al sold out attuale. Il progetto dovrebbe prendere forma nella primavera del 2020: Anfield diventerà il terzo stadio più capiente della Premier League, dietro Old Trafford e il nuovo White Hart Lane.