Liverpool imbattibile in casa: non perde una gara europea da 5 anni

Il Napoli questa sera affrontera la forza del Liverpool ma anche delle statistiche. Quelle che raccontano la capacità degli inglesi di risultare imbattibili in casa in campo internazionale. Sono 24 le gare consecutive non perse dai Reds ad Anfield, per un totale di 18 vittorie e 6 pareggi. L'ultima sconfitta subita il 22 ottobre 2014 quando il Real Madrid vinse col punteggio di 3 a 0.