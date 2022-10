Liverpool, Klopp dopo il ko col Leeds: "Abbiamo il problema infortuni. Napoli? Girone non è finito…"

Dopo la sconfitta contro il Leeds, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa.

Dopo la sconfitta contro il Leeds, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo anche iniziato bene, poi abbiamo subito un gol strano. E' stato un primo tempo normale, con buoni momenti, li abbiamo messi sotto pressione e siamo stati anche un po' sfortunati. Loro erano compatti al centro, avremmo dovuto creare di più sugli esterni. Li abbiamo messi sotto pressione, i ragazzi ci hanno provato ma non abbiamo sfruttato le occasioni, la partita dunque è rimasta aperta ed è arrivato quel gol ed è chiaro che non puoi difendere in quel modo in inferiorità numerica. A volte non abbiamo opzioni per giocare il pallone, è difficile controllare le partite. Serve più intelligenza contro formazioni compatte, ma anche calma, ed invece perdiamo troppi palloni.

Quarto posto? Ho diverse preoccupazioni, ma sì, anche questa lo è. Non sono così stupido da non conoscere le distanze e so chi c'è lassù e se giochiamo così non possiamo qualificarci in Champions. Dobbiamo migliorare e vedremo dove finiremo. E' possibile, ma bisognerà vincere le partite. Tutti possono giocare molto meglio. Non ci sono scuse o altro, ma abbiamo il problema sin dall'inizio degli infortuni o giocatori così e così e per questo alcuni giocano troppo spesso ed altri devono affrettare i rientri. E c'è già la prossima col Napoli, si potrebbe dire che il girone è già finito ma dovremo fare una buona prestazione. Almeno ci servono ancora 11 titolari e poi giochiamo qualche giorno dopo contro il Tottenham".