Liverpool, Klopp ha già bocciato lo juventino Arthur: non verrà riscattato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'avventura a Liverpool sia appena cominciata, il destino di Arthur sembra già segnato. Secondo quanto riporta The Mirror, il centrocampista brasiliano, in prestito dalla Juventus, non verrà riscattato dai Reds, che non lo vedono parte integrante dei propri piani a lungo termine. A giugno, scaduto il contratto di prestito, il giocatore tornerà in Italia e il Liverpool si muoverà sul mercato alla caccia di obiettivi più funzionali al gioco di Klopp.