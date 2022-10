Liverpool, Van Dijk: “Ajax fragile? No, lo è stato solo nelle gare col Napoli!”

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax.

© foto di www.imagephotoagency.it

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax: "Penso che quello che l'allenatore ha detto dopo la partita (Notthingham Forest, ndr.) fosse che dovevamo incolpare solo noi stessi. Avrei dovuto segnare, un altro giorno la palla entrerà. Sono stati sei giorni intensi. Ci sono sempre ragioni per cui le cose non vanno bene. Cerchiamo di risolverle e fare tutto ciò che è in nostro potere, quindi è quello che facciamo".

Sui problemi in trasferta: "E' qualcosa che vogliamo migliorare come gruppo. Cercheremo di mostrare l'intensità che vorremo sempre mostrare da domani, ne abbiamo bisogno. Ogni partita è un compito difficile e una domanda diversa. Vogliamo migliorare i risultati in trasferta e si comincia domani. Vogliamo dimostrare che siamo il Liverpool e uno dei più grandi in circolazione".

Sulla sfida con l'Ajax: "L'Ajax è un grande club storicamente con i suoi giocatori e non sono in un grande momento, ma so com'è qui in una serata di Champions League. Sarà interessante. Non dobbiamo dimenticare quanto siamo bravi noi stessi. Non veniamo qui per difendere o pareggiare, vogliamo vincere la partita, mostrare le nostre qualità e fare in modo di farcela domani. Loro sapranno quanto sarà dura, dobbiamo essere fiduciosi e goderci l'occasione. Tutti vogliono essere a questo livello. Ajax vulnerabile? Ha giocato bene in questa stagione. Le partite a cui hanno concesso tante occasioni però sono in Europa, contro il Napoli. Ci sono sempre occasioni contro l'Ajax, ma sono davvero una buona squadra".