Mbappé castiga la Juve: una papera di Donnarumma tiene in bilico il match di Parigi

La Juventus perde 2-1 al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG nel primo match del Girone H di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus perde 2-1 al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG nel primo match del Girone H di Champions League. Netta superiorità dei padroni di casa nel primo tempo che passano subito in vantaggio al 6' con Mbappé: Neymar scodella un magico pallone in area per l'attaccante francese, che sul lato sinistro si coordina e calcia al volo con il destro mettendo il pallone dove Perin non può arrivare. Al 19' la Juventus ha la palla per l'1-1, ma Milik si fa impnotizzare da Donnarumma, che salva sul colpo di testa troppo centrale da due passi del polacco. Al 22' il PSG raddoppia ancora con Mbappé: altra azione straordinaria con Verratti che serve l'attaccante, abile di prima a scambiare con Hakimi sul lato destro dell'area e a fulminare Perin con un precisissimo diagonale. Al 54' la Juve riapre il match: sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Donnarumma sbaglia completamente l'uscita favorendo il colpo di testa di McKennie che supera Nuno Mendes e deposita in rete. Il PSG però controlla e crea altre occasioni, alla fine il punteggio non cambia.