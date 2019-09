Mediaset a sorpresa: "Ancelotti con una coppia d'attacco inedita contro il Liverpool"

Dries Mertens in panchina contro il Liverpool: è questo quanto prevede il portale Sportmediaset cercando di anticipare la formazione del Napoli per questa sera. In porta c'è Meret, in difesa tornano Manolas e Ghoulam con Di Lorenzo confermato a destra, a centrocampo c'è Allan con Fabian e Insigne a sinistra, in attacco Llorente con Lozano. Due volti nuovi con Mertens, a quanto pare, in panchina.