Milan, altre due tegole dopo Pulisic! Si fanno male il sostituto e Morata

Pessime notizie per Paulo Fonseca, che dopo aver perso Christian Pulisic nei giorni scorsi deve fare a meno per infortunio anche del suo sostituto Ruben Loftus-Cheek, uscito al minuto 27 per un problema fisico e rimpiazzato da Samuel Chukwueze. Due giri d'orologio più tardi fuori anche Alvaro Morata, al suo posto dentro Tammy Abraham. Oltre al danno pure la beffa per il tecnico rossonero, considerando che per poter effettuare le due sostituzioni Fonseca ha speso due slot.