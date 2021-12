Milan fuori dall'Europa, il club si consola con gli incassi Champions: le cifre stimate

Con l'eliminazione dalla Champions League per il Milan si è conclusa ieri l'avventura in Europa di questa stagione. Secondo Calcio e Finanza, nelle casse rossonere finiranno almeno 45 milioni di euro così suddivisi: 15,64 milioni per il bonus partecipazione, 17,1 milioni per il ranking storico/decennale, 6 milioni per la prima quota del market pool e 3,73 milioni per il bonus risultati. A queste voci va aggiunta poi la seconda parte del market pool che verrà invece calcolata sulla base dei risultati delle altre italiane nella competizione, ma sarà almeno di altri 2,7 milioni di euro.