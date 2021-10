Milan, Pioli: "Ora pensiamo al campionato, ma dobbiamo credere agli ottavi"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Porto è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Gli episodi possono determinare il risultato, ma i nostri avversari hanno fatto meglio per lucidità e come sono stati in campo. Non abbiamo cominciato benissimo, dovevamo gestire meglio la palla. C'era l'opportunità di creare qualche pericolo in più ma non ci siamo riusciti".

Avete risentito delle assenze?

"No, ma non è questa la questione. La squadra era equilibrata, ma la prestazione non è stata di livello e a questi livelli poi diventa difficile. Loro hanno fatto meglio di noi".

Ibrahimovic crede ancora nella qualificazione. E lei?

"Dobbiamo crederci. E' facile dirlo, sarà più difficile metterlo in campo. Abbiamo ancora zero punti in classifica, ma le seconde sono avanti di quattro punti. Abbiamo sbagliato serata, non era questa quella in cui non giocare al massimo. Ora pensiamo al campionato, poi torneremo a soffermarci sul campionato".

Ha pesato la scelta dell'arbitro?

"Io devo pensare ad allenare bene la squadra e capire perché non siamo stati lucidi. Dell'arbitro non voglio parlare".