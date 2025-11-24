Napoli-Qarabag, non si prospetta il pienone: esauriti 4 settori, la situazione biglietti
Prosegue la vendita anche dei biglietti per Napoli-Qarabag, match valido per la quinta giornata di Champions League in programma martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento non si prospetta un pienone sugli spalti dell'arena di Fuorigrotta. Si registrano disponibilità di livello medio nei Distinti superiori, in Tribuna Posillipo, in Tribuna Nisida e in Curva B inferiore. Ultimi posti per la Curva B inferiore e per i Distinti inferiori, mentre sono praticamente esauriti solo quattro settori: le Curve superiori, i Distinti superiori Premium e la Tribuna Posillipo Premium (rimangono solo una decina di posti).
I prezzi per Napoli-Qarabag, quelli per la vendita libera, sono i seguenti:
CURVE INFERIORI €30,00 €
CURVE SUPERIORI sold out
DISTINTI INFERIORI 70,00 €
DISTINTI SUPERIORI 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM sold out
TRIBUNA NISIDA 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM sold out
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
