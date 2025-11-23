Video

Qarabag in arrivo a Napoli: le immagini della partenza degli azeri

Oggi alle 20:45Champions League
di Antonio Noto

Il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League è partito alla volta del capoluogo campano. La squadra azera, che martedì affronterà i campioni d'Italia allo Stadio Diego Armando Maradona per la quinta giornata della Phase League della Champions è in arrivo a Napoli.

Di seguito le immagini dell'imbarco postate sui social ufficiali del club.