Qarabag, rifinitura pre-Napoli: gli azeri si allenano al Maradona
Dopo la conferenza stampa dell'allenatore Qurban Qurbanov e del centrocampista Marko Jankovic in cui hanno presentato la partita di domani sera contro il Napoli, il Qarabag ha poi svolto l'allenamento di rifinitura allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azeri hanno dunque terminato la preparazione del match contro gli azzurri, partita chiave in vista della qualificazione al prossimo turno di Champions League.
Di seguito le foto del nostro inviato.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
