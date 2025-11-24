Foto

Qarabag, rifinitura pre-Napoli: gli azeri si allenano al Maradona

Oggi alle 20:20Champions League
di Davide Baratto
fonte dal nostro inviato Christian Marangio

Dopo la conferenza stampa dell'allenatore Qurban Qurbanov e del centrocampista Marko Jankovic in cui hanno presentato la partita di domani sera contro il Napoli, il Qarabag ha poi svolto l'allenamento di rifinitura allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azeri hanno dunque terminato la preparazione del match contro gli azzurri, partita chiave in vista della qualificazione al prossimo turno di Champions League.

Di seguito le foto del nostro inviato.