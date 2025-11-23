Foto Il Qarabag è arrivato a Napoli: le immagini dello sbarco a Capodichino

Il Qarabag, prossimo avversario del Napoli in Champions League, è arrivato in serata in città. La formazione azera, attesa martedì al Diego Armando Maradona per la quinta giornata della Phase League, è atterrata a Capodichino con un volo diretto da Baku. Il Qarabag ha documentato l'arrivo a Napoli sui propri canali ufficiali, condividendo le immagini dello sbarco.

Di seguito gli scatti.