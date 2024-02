Napoli verso il Barcellona: "Blaugrana in uno dei momenti più delicati della storia, sono un cantiere"

A scrivere degli incroci negli ottavi è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Torna la Champions League, con la Lazio prima delle squadre italiane impegnate negli ottavi, poi toccherà a Napoli ed Inter. A scrivere degli incroci negli ottavi è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La sorpresa si spera coinvolga le italiane. Semplice da dire: Inter più forte sull’Atletico, Napoli sotto il Barça, Lazio da missione impossibile col Bayern.

Meno rassicurante la situazione del Napoli: quello di Spalletti non esiste più, da Garcia a Mazzari non è cambiato molto se non il sistema tattico, e l’unica cosa positiva è stata trovare un Barcellona in uno dei momenti più delicati della sua storia. Xavi ha dato le dimissioni a tempo e il Camp Nou è un cantiere. Ma servono svolta e scelte definitive