Niente da fare per la Lazio a Madrid, vince l'Atletico 2-0: biancocelesti secondi

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Lazio non riesce l'impresa per il primato, l'Atletico Madrid vince 2-0 e costringe i biancocelesti al secondo posto nella classifica del Gruppo E di Champions League.

In cinque minuti l'Atletico Madrid è già in vantaggio, Griezmann complica la serata biancoceleste. La squadra di Sarri però reagisce subito e con Zaccagni spaventa Oblak. Spavento biancoceleste a fine primo tempo: Hermoso in inserimento farebbe 2-0, ma Lino ostruisce l'intervento di Provedel e lo fa in fuorigioco. Annullato, Lazio sotto di un gol all'intervallo.

La ripresa comincia com'era iniziata la partita e in poco più di cinque minuti segnano di nuovo i Colchoneros. Lino conclude un'azione caotica in area insaccando all'incrocio il 2-0. Un colpo durissimo, che spezza le gambe e le velleità di ribaltone alla squadra di Sarri. Il tecnico dei capitolini cambia rapidamente volto, usando tutti e cinque i cambi a sua disposizione già prima del 70'. Il finale diventa quindi una sorta di melina degli spagnoli, che giocano con il vantaggio e col trascorrere del cronometro. La Lazio ammaina bandiera bianca e si accontenta del 2° posto nel girone.