"Non è possibile una cosa del genere nel 2022!", tifosi in rivolta sui social per i biglietti con l'Ajax

In vendita da oggi i biglietti per la trasferta del 4 ottobre con l'Ajax

In vendita da oggi i biglietti per la trasferta del 4 ottobre con l'Ajax, in realtà si può solo stampare un voucher che poi andrà presentato solo fisicamente ad alcuni botteghini dello stadio (qui tutti i dettagli). Sui social è rivolta per i tifosi che sono all'estero e non hanno nessuno a cui chiedere la delega per il ritiro dei biglietti. Il Napoli ha specificato che tutto questo dipende dall'Ajax che non ha aperto al ritiro dei biglietti tramite mail.