Parejo risponde al gol lampo di Vlahovic: finisce 1-1 tra Villarreal e Juve

Termina 1-1 l'ottavo d'andata di Champions League tra Villarreal e Juventus. Allo Stadio della Ceramica la Juve passa in vantaggio dopo appena 32 secondi grazie a Dusan Vlahovic, subito in rete al debutto in Champions League. Palla persa dal Villarreal in mezzo al campo, verticalizzazione di Danilo e bellissimo diagonale dell'attaccante serbo, che batte Rulli. Al 13' il Villarreal sfiora il pari con Lo Celso: serpentina di Pedraza all'interno dell'area di rigore e passaggio a rimorchio per l'argentino che sbaglia un rigore in movimento colpendo il montante a Szczesny battuto. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano al 66': assist dalla trequarti di Capoue che premia l'inserimento di Dani Parejo, bravo a prendere il tempo ai difensori bianconeri e firmare l'1-1.