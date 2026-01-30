Ufficiale Playoff Champions, i sorteggi: Inter col Bodø/Glimt, Osimhen-Lang contro Spalletti

vedi letture

Ufficiali gli spareggi di Champions League. Sfide interessanti e intrecci del destino come il confronto tra Juve e Gala, dunque sarà Spalletti contro Osimhen, i protagonisti del terzo scudetto del Napoli. Ecco i sorteggi di Nyon con tutti i verdetti:

Inter - Bodø/Glimt

Juventus - Galatasaray

Atalanta - Borussia Dortmund

Monaco-Psg

Qarabag-Newcastle

Bruges-Atletico Madrid

Olympiacos-Leverkusen

Benfica-Real Madrid