Crollo Bodo! Non era lo squadrone raccontato a Milano: ko 5-0 a Lisbona

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Lo Sporting Lisbona riesce dove l’Inter aveva fallito: il sogno Champions League del Bodo/Glimt si infrange all’Estádio José de Alvalade di Lisbona. Dopo il 3-0 inflitto dai norvegesi all’andata, sono i portoghesi a ribaltare la situazione e a qualificarsi per i quarti di finale della massima competizione continentale, imponendosi per 5-0 al ritorno. Ora lo Sporting attende di conoscere il proprio avversario, che uscirà dal doppio confronto tra Arsenal e Bayer Leverkusen.

Sporting show: rimonta storica e passaggio ai quarti

La squadra di Rui Borges parte subito forte, domina il primo tempo e sblocca il risultato con Inácio di testa. Nella ripresa l’assedio continua: al 61’ Pedro Gonçalves firma il 2-0, poi al 77’ Suarez trasforma il rigore del 3-0 completando una rimonta fino a quel momento impensabile. Lo Sporting non si ferma, sfiora altri gol e schiaccia gli avversari, protagonisti di una serata di grande sofferenza: al secondo minuto del primo tempo supplementare, la rimonta storica si concretizza con il 4-0 di Maxi Araujo. È una mazzata per i norvegesi, che non riescono mai a rientrare in partita e subiscono anche il pokerissimo di Rafael Nel, all’esordio nella coppa regina della UEFA. È soltanto la quattordicesima volta nella storia della Champions League che una squadra riesce a ribaltare un ko con tre o più gol di scarto. Sorride lo Sporting, al Bodo/Glimt resta l’onore delle armi.