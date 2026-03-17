Ufficiale Ottavi Champions, risultati e verdetti: PSG e Real Madrid show! Tutto facile per l’Arsenal

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Si sono appena concluse le gare delle 21 valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Si sono appena concluse le gare delle 21 valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Paris Saint Germain, Real Madrid e Arsenal volano ai quarti.

Il PSG spazza via il Chelsea: 3-0 a Londra dopo il 5-2 dell'andata

Un ottavo di finale da dimenticare per il Chelsea. Dopo il pesante 5-2 subito all’andata, i Blues hanno perso anche al ritorno a Stamford Bridge, dove il PSG si è imposto per 3-0. I parigini hanno chiuso i giochi in appena 15 minuti grazie alle reti di Kvaratskhelia e Barcola, con Mayulu che ha arrotondato il punteggio nella ripresa, rendendo il risultato ancora più netto. Il PSG vola così ai quarti di finale con pieno merito, mentre il Chelsea saluta la Champions League in una serata da incubo, segnata da una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

Tutto facile per l'Arsenal: Bayer Leverkusen battuto 2-0

Termina 2-0 l’ottavo di finale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Bayer Leverkusen. A sbloccare il risultato è Eze al 36’, con un destro potente che, dopo un rimbalzo, supera Blaswich e finisce vicino all’incrocio dei pali. Nella ripresa il Leverkusen non riesce a reagire e a chiudere definitivamente il match ci pensa Rice al 64’. Il centrocampista inglese sfrutta un rinvio sbilenco di Grimaldo e con un interno destro preciso sigilla il 2-0. Da segnalare nel finale un grande intervento di Raya su Kofane, che aveva colpito di sinistro da ottima posizione su un cross dalla destra.

Il Real Madrid è implacabile, il City (in 10) non può nulla: 1-2 per i Blancos

Novanta minuti intensi all’Etihad, con emozioni da entrambe le parti, ma alla fine è il Real Madrid a strappare con pieno merito il pass per i quarti, vincendo anche la sfida di ritorno. Il Manchester City ha provato a riaprire la qualificazione nonostante l’inferiorità numerica dopo il 3-0 subito all’andata, ma i Blancos sono stati implacabili. Il momento decisivo arriva al 20’: Vinicius scatta sul filo del fuorigioco, colpisce il palo e sull’azione successiva Bernardo Silva devia la palla col braccio. Dopo il check VAR, Turpin assegna il rigore ed espelle il portoghese. Dal dischetto, Vinicius non sbaglia come sei giorni fa, portando i Blancos sull’1-0 e congelando praticamente la qualificazione. Il pari di Haaland a inizio ripresa è solo un’illusione, fermato più volte dall’ottimo Lunin. I Citizens restano coraggiosi e provano in ogni modo a ribaltare il risultato, ma la superiorità numerica e tattica del Real li limita costantemente. Dopo numerose occasioni da entrambe le parti, Vinicius firma il 2-1 definitivo in pieno recupero.