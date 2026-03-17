Ufficiale Champions League, definito il primo quarto di finale: il tabellone completo

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Si inizia a delineare il tabellone della fase più accesa della Champions League. Concluso il primo turno degli ottavi di finale, il quadro dei quarti comincia a prendere forma: nella parte destra del tabellone è già certo l’incrocio tra lo Sporting CP e l’Arsenal. Restano invece da definire quattro squadre, anche se il Bayern Monaco può considerarsi pressoché sicuro del passaggio del turno dopo il netto 6-1 inflitto all’Atalanta all’andata. L’Atlético Madrid può puntare sul 5-2 rifilato al Tottenham, mentre rimangono aperti i ritorni di Newcastle-Barcellona (1-1 all’andata) e Liverpool-Galatasaray (0-1 all’andata).

Tabellone quarti di finale e calendario

Paris Saint-Germain- Galatasaray o Liverpool

Real Madrid- Atalanta o Bayern Monaco

Newcastle o Barcellona - Atlético Madrid o Tottenham

Sporting CP -Arsenal

Le gare dei quarti in programma domani

Barcellona - Newcastle (18 marzo, ore 18.45) 1-1 all’andata

Bayern Monaco - Atalanta (18 marzo, ore 21) 6-1 all’andata

Liverpool - Galatasaray (18 marzo, ore 21) 0-1 all’andata

Tottenham - Atlético Madrid (18 marzo, ore 21) 2-5 all’andata