Poker del Napoli! Doppietta di Zielinski che infila Alisson

Quarto gol del Napoli al 2' della ripresa!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarto gol del Napoli al 2' della ripresa! Lancio in profondità per Simeone, scappato ancora bene tra i centrali. Gran palla per Zielinski, che davanti ad Alisson calcia ma trova il grande intervento dell'ex Roma, poi si fionda di nuovo sul pallone e con un tocco sotto ribadisce in fondo al sacco!