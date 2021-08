Preliminari Champions, bene lo Shakthar di De Zerbi: vittoria sul Genk e passaggio del turno

Con un successo di misura firmato Marcos Antonio, lo Shakthar Donetsk supera il Genk e si qualifica allo spareggio per la Champions League. Bel risultato per la squadra di De Zerbi, che con ogni probabilità avrà di fronte uno scoglio altrettanto, se non più, complicato nel prossimo turno: a contendere la qualificazione ai gironi di Champions ci sarà la vincente di Monaco-Sparta Praga, coi monegaschi in vantaggio di due gol quando manca un quarto d'ora al fischio finale.