Primo tempo equilibrato, poi l’Inter dilaga nella ripresa: poker alla Stella Rossa

Prima vittoria stagionale in Champions League per l’Inter. Dopo una prima frazione di gioco più complicata ed equilibrata del previsto, i nerazzurri battono la Stella Rossa col risultato di 4-0. La sblocca Calhanoglu, al rientro dagli spogliatoi sale in cattedra Mehdi Taremi: due assist, uno per Arnautovic e l’altro per Lautaro Martinez, e la prima rete nerazzurra, su calcio di rigore.