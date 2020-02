Problemi interni al Barça, Messi contro Abidal: "Fai nomi e non sporcare tutti"

Problemi di gestione in casa Barcellona. In un intervista rilasciata dal dirigente dei catalani Eric Abidal al quotidiano "Sport" su come si è deciso di esonerare il tecnico Ernesto Valverde, l'ex terzino francese ha spiegato che c'erano dei problemi interni dove molti calciatori blaugrana non erano soddisfatti e c'era un problema di comunicazione interna. Il capitano Leo Messi ha pubblicato una risposta a queste affermazioni sul suo account Instagram: "Non mi piacciono queste cose, tutti devono essere responsabili delle proprie azioni. Siamo i primi a riconescere quando non stiamo bene. Quando si parla dei giocatori, bisogna fare i nomi e non sporrcare tutti dicendo cose non vere".