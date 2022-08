Qual. Champions, i risultati del terzo turno: poker del Benfica, pari tra PSV e Monaco

Prende il via oggi il terzo e penultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022/23.

Prende il via oggi il terzo e penultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022/23. Tante big in campo: Monaco e PSV pareggiano 1-1, mentre la Dinamo Zagabria espugna il campo del Ludogorets e il Benfica sommerge il Midtjylland con tripletta di Ramos, l'erede di Nunez. Cadono i Rangers in Belgio.

Sheriff Tiraspol-Plzen 1-2

Ludogorets-Dinamo Zagabria 1-2

Monaco-PSV 1-1

Royale Union SG-Rangers 2-0

Benfica-Midtjylland 4-1

Domani

Bodo/Glimt-Zalgiris

Qarabag-Ferencvaros

Maccabi Haifa-Apollon

Dinamo Kiev-Sturm Graz

Stella Rossa-Pyunik