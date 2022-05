Quanto vale la Champions: la Juve incasserà il doppio del Napoli dal ranking storico

Napoli e Juventus ieri hanno raggiunto la qualificazione matematica alla Champions League, vitale per le risorse che distribuisce ai club.

Napoli e Juventus ieri hanno raggiunto la qualificazione matematica alla Champions League, vitale per le risorse che distribuisce ai club. Nel triennio 2021-2024 porterà ai club due miliardi di euro complessivi, suddivisi come segue secondo quanto riportato da Calcio€Finanza:

Il 25% è destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro rispetto ai 488 milioni del 2018/21), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club;

Il 30% è destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro rispetto ai 585 milioni del 2018/21);

Il 30% è assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro rispetto ai 585 milioni del 2018/21);

Il 15% è relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro rispetto ai 292 milioni del 2018/21).

Così come Milan e Inter, anche Juventus e Napoli sono già sicure di incassare 15,64 milioni di euro come bonus di partecipazione e come minimo (nel caso finissero al quarto posto in campionato quest’anno e uscissero dalla Champions ai gironi nella prossima stagione) circa ulteriori 5 milioni di euro dal market pool.

RANKING DECENNALE/STORICO - Per i bianconeri è valsa 30,7 milioni di euro in questa stagione (variabile in base alle qualificagte alla prossima edizione), ma i bianconeri partono dalla quarta posizione nel ranking storico. Il Napoli parte più in basso e dovrebbe partire nel peggiore dei casi da 15,9mln di euro (salvo forfait di squadre più blasonate che non si qualificheranno).

Riepilogando: per la Juventus la qualificazione alla prossima Champions varrà un minimo di oltre 53mln di premi UEFA, per il Napoli, invece, siamo oltre i 36 milioni di euro. A cui aggiungere poi anche i ricavi da botteghino.