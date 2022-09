Rangers, la stella Tavernier è in dubbio: le possibili alternative

Il terzino dei Rangers, James Tavernier, è in dubbio per la gara di domani contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino dei Rangers, James Tavernier, è in dubbio per la gara di domani contro il Napoli. Diverse le alternative per Giovanni van Bronckhorst in caso di forfait di Tavernier. Il sostituto ideale sarebbe Adam Devine, ma al momento sono due i giocatori favoriti per rimpiazzare eventualmente Tavernier: si tratta di James Sands e Leon King