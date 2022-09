Rangers, Morelos unica punta contro il Napoli: la probabile formazione

Dopo aver perso contro Celtic e Ajax, i Glascow Rangers affronteranno il Napoli in Champions League mercoledì prossimo.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver perso contro Celtic e Ajax, i Glascow Rangers affronteranno il Napoli in Champions League mercoledì prossimo. Queste le ultime sulle scelte di Giovanni van Bronckhorst sulla formazione degli scozzesi, riferite direttamente dal Glascow. McLaughlin partirà ancora una volta tra i pali. Barisic sarà il terzino sinistro, con Tavernier sulla fascia opposta. Al centro della difesa i i nuovi difensori non hanno finora funzionato, il che significa che Sands e Goldson giocheranno dal 1' e cercheranno di porre fine all'incredibile serie di gol subita. In mediana Lundstram e Jack, con Kamara che giocherà più avanti per collegare il centrocampo e l'attacco, al posto di Tillman. Sugli esterni Kent manterà il suo posto a sinistra, solo perché Lawrence è ancora fuori per infortunio, con Metondo sulla destra. In attacco Morelos, preferito a Colak.

GLASCOW RANGERS (4-1-4-1): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram; Metondo, Kamara, Jack, Kent; Morelos. All. van Bronckhorst.