Rangers, Van Bronckhorst: "Col Liverpool serve lo stesso approccio avuto col Napoli"

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore dei Rangers che domani affronteranno il Liverpool in Champions, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore dei Rangers che affronteranno il Liverpool in Champions, ha parlato ieri in conferenza stampa per presentare la sfida: "Ho detto molte volte che è sempre più facile giocare la seconda partita contro lo stesso avversario. Conosciamo molto bene il Liverpool, che è molto forte. Dobbiamo trovare più momenti in cui essere pericolosi. Il nostro approccio sarà diverso rispetto alla partita d'andata, abbiamo bisogno di punti. Abbiamo giocato sempre bene in casa. Contro il Napoli è stata una bella gara e siamo stati in partita fino al rigore e all'espulsione. Quella partita ci ha dato fiducia per tirare fuori qualcosa in più nelle partite casalinghe. Dobbiamo attaccare ma anche difenderci altrettanto bene. Sarà una partita molto frenetica dato che giochiamo in casa. Il pubblico di Ibrox ci spingerà sicuramente a fare un'ottima prestazione. Dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo avere lo stesso approccio della sfida contro il Napoli. Rispettiamo i nostri avversari ma dobbiamo fare punti nelle prossime tre partite. È il momento giusto per regalare una gioia ai nostri tifosi".