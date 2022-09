Rangers, van Bronckhorst suona la carica: “Presi 8 gol in due partite, dobbiamo rialzarci”

Giovanni van Bronckhorst, tecnico dei Rangers di Glasgow, ha parlato all’indomani del pesante ko al debutto in Champions contro l’Ajax

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni van Bronckhorst, tecnico dei Rangers di Glasgow, ha parlato all’indomani del pesante ko al debutto in Champions contro l’Ajax: “Bisogna combattere ancora di più, ma non sarà facile perché il colpo che abbiamo subito sabato e poi in Champions è duro. Dobbiamo alzare il livello per confrontarci con quelle squadre. Ora avremo un'altra gara difficile ed abbiamo pochi giorni per prepararci. Abbiamo preso 8 gol in due partite, dobbiamo rialzarci e non farlo più succedere, sarà una battaglia contro l'Aberdeen".