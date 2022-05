Real, Ancelotti sul no di Mbappé: "Deluso? Mai parlato con giocatori non nostri"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ovviamente siamo concentrati su di noi, su quello che dobbiamo fare contro il Liverpool". Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti risponde così ad una domanda sul rifiuto di Mbappé di giocare con il Real Madrid nel media-day in vista della finale di Champions League contro il Liverpool. "Abbiamo rispetto per le decisioni che vengono prese - aggiunge l'allenatore italiano - e per tutti i club, ma al di là di questo noi dobbiamo solo pensare a preparare al meglio la finale. Deluso? Io non ho mai parlato di giocatori che non sono del Real". (ANSA).