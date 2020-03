Real Madrid in quarantena: positivo al Covid-19 un giocatore di basket che si allena nella stessa struttura

Ogni minuto una notizia: ora è il Real Madrid che va in isolamento, in quarantena, che sospende gli allenamenti. Non perché un calciatore sia stato trovato positivo al Coronavirus ma perché il Covid-19 ha colpito un giocatore della squadra di Basket che però si allena nello stesso centro della squadra di Zidane. Per questo motivo, riferiscono dalla Spagna, i giocatori che avevano programmato l'allenamento per le 11 non si sono presentati e hanno lasciato le strutture di Ciudad Deportiva.