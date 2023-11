Real Madrid, per Vinicius jr brutto infortunio col Brasile: salta il Napoli?

Brutte notizie per il Real Madrid a pochi giorni dalla sfida al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Brutte notizie per il Real Madrid a pochi giorni dalla sfida al Napoli. Contro la squadra allenata da Mazzarri per la gara del 29 novembre al Bernabeu e per quelle che verranno prima e forse dopo, infatti, potrebbe non esserci Vinicius jr, che si è infortunato in nazionale. Il talento di Ancelotti, grande protagonista nella gara del Maradona assieme a Bellingham, si è fatto male al minuto 27 della sfida contro la Colombia dopo un fallo subito ed è uscito dolorante.

Come scrive il quotidiano spagnolo AS, le prime impressioni sul suo conto sono molto negative ma si aspettano ora gli esami strumentali per stimare l'entità dell'infortunio. Il rischio elevato è che Vinicius jr sia costretto a saltare diverse partite. Come quella del 29 in Champions proprio contro il Napoli.